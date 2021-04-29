Эксперты: зданию Биржи в Петербурге осталось стоять 10 лет

Зданию Биржи осталось стоять 10 лет, если не принимать никаких действий. Об этом заявили в ходе совещания в Эрмитаже.

Собрание состоялось в четверг, 29 апреля. В нем приняли участие представители Минкульта, заказчика реконструкции и подрядчики. Они обсудили состояние исторического здании Биржи на стрелке Васильевского острова, разрушение которого происходит не первый год.

Как сообщил телеканал 78.ru, один из присутствовавших экспертов заявил, что если не предпринимать никаких действий по укреплению фундамента, то зданию Биржи осталось стоять 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как здание петербургской Биржи довели до критического состояния.