В пятницу в Петербурге потеплеет до +10 и пойдет дождь

В последний рабочий день перед длинными майскими выходными в Северной столице ожидается солнце и дождь.

Так, в пятницу, 30 апреля, ночью в городе будет сухо. Осадки настигнут Петербург только во второй половине дня и будут небольшими.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в темное время суток столбик термометра покажет от -1 до +1 градуса, а днем потеплеет до +10.

Ветер подует с севера со скоростью до 8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода.