В Петербурге продлили коронавирусные ограничения еще до 30 мая

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения еще до 30 мая
"Маски, перчатки и социальная дистанция – это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Все ограничения, введенные до этого, остаются актуальными.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Все ограничения, введенные из-за пандемии по 15 мая, были продлены до 30 мая 2021 года. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на спортивные и физкультурные мероприятия могут проводить при зрителях, но наполняемость места проведения не должна быть более 75%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России не планируют вводить новые ограничения на майские праздники. Регионы могут снимать ограничения, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного субъекта.

Александр Беглов коронавирусные ограничения новости СПб Смольный


 

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