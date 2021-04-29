В Петербурге продлили коронавирусные ограничения еще до 30 мая

"Маски, перчатки и социальная дистанция – это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Маски, перчатки и социальная дистанция – это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Все ограничения, введенные до этого, остаются актуальными.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Все ограничения, введенные из-за пандемии по 15 мая, были продлены до 30 мая 2021 года. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на спортивные и физкультурные мероприятия могут проводить при зрителях, но наполняемость места проведения не должна быть более 75%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России не планируют вводить новые ограничения на майские праздники. Регионы могут снимать ограничения, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного субъекта.