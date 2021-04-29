Волочкова рассказала о ссорах и примирениях с любимым мужчиной

Волочкова рассказала о ссорах и примирениях с любимым мужчиной
Волочкова снова скрыла лицо таинственного возлюбленного. Фото: скриншот Instagram

Артистка балета Анастасия Волочкова показала поклонникам еще «кусочек» своего таинственного возлюбленного.

Новый пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она показала новое фото с возлюбленным, однако Олега на нем практически не видно. Танцовщица рассказала, что их отношениям уже почти десять месяцев, и за это время они прошли многое.

«Мирились, радовались, огорчались, расставались, вновь сходились», — написала балерина.

Стоит отметить, что все кадры мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Волочкова случайно показала лицо таинственного возлюбленного.

анастасия волочкова инстаграм


 

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