Россия хочет получить образец индийского штамма коронавируса

Российские ученые хотят изучить новую мутацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса. Об этом она заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что страна хочет получить образец, чтобы изучить его. Попова убеждена, что в скором времени индийский штамм передадут в Россию. Его передадут сотрудникам научного центра «Вектор», который работает круглосуточно и без выходных.

Напоминаем, что эксперты уверяют, что российские вакцины способны бороться с индийским штаммом коронавируса. На данный момент в России выявлены британский и южноафриканский штамм, а также 22 случая штаммов с отдельными мутациями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о риске нового роста заболеваемости коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 415015 случаев заражения COVID-19. Скончались 13181 человек, в том числе 27 — за последние сутки. Выздоровело 373725 пациентов.