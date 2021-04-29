Словакия обнародовала договор о покупке вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Словакия опубликовала договор о покупке вакцина «Спутник V». С документом можно ознакомиться на сайте минздрава страны.

На опубликации договора ранее настаивала президент республики Зузана Чапутова, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство обнародует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без согласия России.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.