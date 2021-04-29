ВОЗ предупредила Европу о возможном росте заболеваемости COVID-19

ВОЗ предупредила Европу о возможном росте заболеваемости COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили Европу, что спешка со снятием ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам глава европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, многие европейские страны хотят в ближайшее время смягчить ограничения. Он отметил, что это чревато «сильным штормом в любой стране».

«Индийский сценарий может повториться где угодно», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о риске нового роста заболеваемости коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 415015 случаев заражения COVID-19. Скончались 13181 человек, в том числе 27 — за последние сутки. Выздоровело 373725 пациентов.

ВОЗ европа коронавирус


 

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