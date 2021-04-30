От коронавируса скончались еще 33 петербуржца

От коронавируса скончались еще 33 петербуржца
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 33 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 187. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 110 128 человек.

Побороть болезнь за минувшие сутки смогли 1 011 петербуржцев. С начала пандемии от коронавируса вылечились 374 736 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург поступило еще более семи тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона». Для усиления иммунного ответа в препарате используется гидроксид алюминия.

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