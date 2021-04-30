Бывшего депутата из Петербурга на четыре года отправили в колонию общего режима

Бывшего депутата из Петербурга на четыре года отправили в колонию общего режима
Летом 2020 года Русинов выстрелил в женщину на Любимовском озере. Фото: pixabay

Суд пересмотрел решение по делу о бывшего муниципального депутата Ильи Русинова.

Судебная коллегия отменил приговор Приозерского суда. Депутату ранее назначили исправительные работы.

Летом 2020 года Русинов выстрелил в женщину на Любимовском озере. Суд признал его виновным в совершении причинения тяжкого вреда здоровью. Русинову назначили исправительную колонию на 4 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Парка Победы перевернулась иномарка, которая снесла рекламный щит. В Московском районе произошла авария, в результате которой был снесен рекламный щит. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна машина получила серьезные повреждения, а вторая перевернулась и снесла рекламный щит.

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