Бывшего депутата из Петербурга на четыре года отправили в колонию общего режима

Суд пересмотрел решение по делу о бывшего муниципального депутата Ильи Русинова.

Судебная коллегия отменил приговор Приозерского суда. Депутату ранее назначили исправительные работы.

Летом 2020 года Русинов выстрелил в женщину на Любимовском озере. Суд признал его виновным в совершении причинения тяжкого вреда здоровью. Русинову назначили исправительную колонию на 4 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Парка Победы перевернулась иномарка, которая снесла рекламный щит. В Московском районе произошла авария, в результате которой был снесен рекламный щит. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна машина получила серьезные повреждения, а вторая перевернулась и снесла рекламный щит.