Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
На мероприятии собралось более сотни тысяч паломников. Фото: pixabay.com

Во время празднования религиозного праздника на севере Израиля погибли более 40 человек.

Трагедия случилась в ночь на 30 апреля на горе Мерон в Галилее. На празднике Лаг ба-Омер собралось более сотни тысяч паломников. В результате трибуны не выдержали большого числа людей и рухнули под их весом.

По данным газеты Jerusalem Post, Жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100 присутствующих.

К месту инцидента выдвинулись тысячи полицейских и вертолеты для эвакуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Израиле отменили обязательное ношение масок на улице.

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