Военные снаряды нашли при сносе кафе в Комарово

Специалисты ОМОН изъяли боеприпас. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Специалисты ОМОН изъяли боеприпас. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Во время сноса кафе в Курортном районе Петербурга обнаружили военные снаряды.

Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы в четверг, 29 апреля. Снаряд нашли на участке земли по Приморскому шоссе в поселке Комарово, где рабочие начали снос здания бывшего кафе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оказалось, что под постройкой находились ручной гранотомет 1967 года и четыре снаряда к нему.

После осмотра сапёров боеприпасы были уничтожены на полигоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе во время дорожных работ нашли неразорвавшийся немецкий снаряд.