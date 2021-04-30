Военные снаряды нашли при сносе кафе в Комарово

Во время сноса кафе в Курортном районе Петербурга обнаружили военные снаряды.
Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы в четверг, 29 апреля. Снаряд нашли на участке земли по Приморскому шоссе в поселке Комарово, где рабочие начали снос здания бывшего кафе.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оказалось, что под постройкой находились ручной гранотомет 1967 года и четыре снаряда к нему.
После осмотра сапёров боеприпасы были уничтожены на полигоне.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе во время дорожных работ нашли неразорвавшийся немецкий снаряд.