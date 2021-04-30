Парламент Китая принял закон против расточительства еды

Рестораны, не выполняющие этот закон, будут штрафовать на сумму до 10 тыс. юаней. Фото: pixabay

Рестораны, не выполняющие этот закон, будут штрафовать на сумму до 10 тыс. юаней. Фото: pixabay

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон, направленный против расточительства еды.

Теперь кафе и рестораны могут могут просить заплатить клиентов за утилизацию еды, которую они не доели, сообщает ТАСС. Такой тариф должен существовать у кафе, о нём должны знать посетили. Заведения должны напоминать о бережном отношении к еде.

Рестораны, не выполняющие этот закон, будут штрафовать на сумму до 10 тыс. юаней. Закон направлен на обеспечение продовольственной безопасности. По статистике каждый год в кафе и ресторанах Китая около 18 млн тонн еды расходуются безцельно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле. Жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100 присутствующих.