Макрон назвал сроки отмены карантина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план снятия карантина и представил график постепенного снятия ограничительных мер.

Так, план отмены карантинных ограничений предусматривает четыре этапа с 3 мая по 30 июня.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на издание Nice-Matin, первый этап начнется 3 мая с отмены ограничений на поездки между регионами.

С 19 мая откроются кинотеатры, театры, музеи. Комендантский час сохраняется, но его начало будет перенесено с 19:00 на 21:00. С 9 июня будут разрешены собрания до 1 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Франция вводила обязательный карантин для въезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР.