Франция ввела карантин для туристов из четырех стран

Во Франции с начала пандемии зафиксировано 5 321 168 случаев заражения. Фото: pixabay.com

Во Франции с начала пандемии зафиксировано 5 321 168 случаев заражения. Фото: pixabay.com

Франция ввела обязательный карантин для въезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию премьер-министра Жана Кастекеса.

Въезжающие из этих страны будут должны в течение десяти дней соблюдать карантин. Им разрешат покидать дома в определенные часы.

Во Франции с начала пандемии зафиксировано 5 321 168 случаев заражения, умерли 100 752 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в НИИ гриппа заявили, что британский штамм коронавируса еще не добрался до России. Исключением является один случай инфицирования британским штаммом, который был завезен в РФ в декабре.