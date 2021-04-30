Египетская мумия, хранившаяся в музее Варшавы, оказалась беременной

Археологи из Польши с помощью рентгена выяснили, что мумия, находящаяся в Национальном музее в Варшаве, была забальзамирована, когда женщина под сердцем носила ребенка. Об этом сообщается в статье, опубликованной в «Journal of Archaeological Science».

Ранее же думали, что мумия принадлежит мужчине.

Так женщина скончалась в 20-30 лет и на этот момент находилась примерно на седьмом месяце беременности. Усопшая относилась к фиванской элите, поэтому в загробный мир ее снабдили большим количеством богатств.

Известно, что такая находка первый известный случай мумификации беременной женщины.

Сообщается, что Национальный музей в Варшаве полон древнеегипетских мумий, однако их исследовали очень мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более половины исследованного меда Соединенных Штатов Америки является радиоактивным от старых ядерных испытаний.