Выпускные в Петербурге выходят из онлайна

В Петербурге постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка, и у выпускников этого года есть шанс отметить праздник как полагается, не онлайн.

В марте этого года в Министерстве просвещения выразили надежду на то, что выпускники смогут отметить выпускные очно.

Накануне, администрация губернатора Ленинградской области заявила о том, что выпускные в школах и детских садах региона пройдут в традиционном очном формате. При этом участники должны будут соблюдать противоэпидемиологические меры. Родителям присутствовать на праздниках разрешат.

Ранее комитет по образованию Петербурга также сообщил о том, что выпускные очно разрешат проводить в детских садах и Северной столицы. На празднике обязательно должны присутствовать родители, которым при входе в учреждение измерят температуру. Сами выпускные должны быть организованы с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

Уже известно, что и школьники не останутся без праздника. Губернатор Александр Беглов подтвердил, что «Алые паруса» пройдут а традиционном формате.

Напомним, что год назад костюмы и платья с фартуками петербургские выпускники надели, чтобы отпраздновать последний звонок онлайн, в Zoom.

Как писала Gazeta.SPb, свои коррективы пандемия коронавирус внесла даже в проведение традиционного праздника всех выпускников «Алые паруса». Впервые корабль под алыми парусами прошёл не по Неве, а по акватории Финского залива. Городские власти рассчитывали на то, что это поможет избавиться от зрителей во время пандемии. В день праздника в акваторию Финского залива перестали пускать личные лодки и катера.

Без зрителей все-таки не получилось. Петербуржцы нашли способы увидеть корабль и шоу над Финским заливом. Кто-то даже устроился с особым комфортом, внеся к парку 300-летия Петербурга стулья.