За сутки в полицию Петербурга обратились шесть жертв телефонных мошенников: аферистам отдали почти 2 млн рублей

В городе на Неве по-прежнему процветает телефонное мошенничество. Изощренные аферисты умудряются получать от людей крупные суммы, притворяясь сотрудниками банковских служб.

За последние сутки полицейские Петербурга завели шесть уголовных дел по факту мошенничества. Так, 68-летний житель улицы Опочинина на Васильевском острове лишился 800 тысяч рублей. Это произошло после того, как на мобильный пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с карты петербуржцы пытались украсть деньги. Чтобы сохранить сбережения, неизвестный предложил перевести их «на резервный счет», что доверчивый мужчина и сделал.

Таким же образом лишился 170 тысяч рублей 70-летний пенсионер в Кировском районе. Аналогичную схему мошенники провернули и с 68-летней пенсионеркой, проживающей на Кингисеппском шоссе. Только в этом случае женщина, следуя указаниям звонивших, оформила на себя два кредита — на 320 и 400 тысяч рублей. Эти деньги она перевела злоумышленникам.

Жертвой аферистов стала 73-летняя сотрудница Института философии РАН, которая, испугавшись за сохранность своих средств, продиктовала мошенникам конфиденциальные данные банковской карты — в этот момент с её счета сняли больше 15 тысяч рублей.

В случае с 80-летним жителем Туристской улицы преступникам удалось убедить пожилого мужчину, что у него имеется непогашенный кредит. В счет закрытия долга пенсионера заставили снять 95 тысяч рублей и положить их на счет, продиктованный обманщиками.

К счастью, в последнее время полиция все чаще раскрывает личности анонимных абонентов, обманывающих пенсионеров. В четверг, 29 апреля, правоохранители задержали четверых мужчин, — им от 34 до 54 лет, — которые звонили пожилым петербуржцам, представляясь правоохранителями или пострадавшими в ДТП родственниками, и требовали «выкуп». После телефонного разговора в квартиру к жертве приходил «курьер», забиравший деньги. Таким образом злоумышленники успели заработать около 5 млн рублей.

Несколькими днями ранее в Петербурге задержали еще одну группу мошенников. Эти специализировались на продаже БАДов под видом дорогостоящих лекарств. Их жертвами в основном становились люди в возрасте 60-90 лет. Преступники успели наворовать больше 34 миллионов рублей.