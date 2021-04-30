Спасатели достали мужчину из Ладожского озера

Спасатели вытащили на сушу мужчину, выпавшего из лодки в Ладожское озеро. Рыбалка могла закончиться трагедией.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля. После падения из лодки мужчина не мог выбрать из воды сам. Его заметили спасатели, которые оперативно подоспели на помощь.

Как сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы региона, прибывшие сотрудники достали мужчину из озера. Они доставили его на берег, где уже находились медики скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале апреля в Кронштадтском районе рыбаков спасли с отколовшейся льдины.