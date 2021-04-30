Петербуржец угодил в больницу после взрыва телефона

Петербуржец угодил в больницу после взрыва телефона
Телефон взорвался прямо в руках у мужчины. Фото: pixabay.com

Смартфон взорвался прямо в руках своего владельца.

В Санкт-Петербурге 29 апреля госпитализировали мужчину после того, как в его руках взорвался телефон. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на улице Дыбенко. Мужчина сидел на лавочке, достал телефон и в какой-то момент он взорвался. На помощь пострадавшему пришли прохожие, которые вызвали скорую помощь. Мужчине вызвали карету скорой помощи, врачи оценили его состояние как средней тяжести. Сейчас он находится в ожоговой реанимации.

Причины, по которым взорвался телефон, не названы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациент психбольницы угрожал взорвать метро Петербурга во время прибытия Путина. Полицейские искали подозрительные предметы на всех 72-х станциях подземки, однако взрывчатых веществ или взрывных устройств там не оказалось. Эвакуировать пассажиров и сотрудников метро не стали.

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