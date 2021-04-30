На Большевиков появится еще одна велодорожка

Работы планируют завершить до 1 ноября 2021 года.

На проспекте Большевиков появится вторая велодорожка. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Она пройдет от Народной улицы до улицы Дыбенко, а также от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. Ее протяженность составит 3,6 километра, на строительство дорожки уйдет несколько месяцев – закончить работы планируют к 1 ноября 2021 года.

Известно, что дорожки отделят от проезжей части, так что велосипедисты смогут безопасно передвигаться по городу. Цена работ предварительно оценена в 35,1 миллион рублей. Компании могут принять участие в конкурсе до 11 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Большевиков сделают велодорожку. Подрядчика найдут в течение недели. Власти готовы заплатить 15 миллионов рублей.