В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего хулигана

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего хулигана
Мужчина вел себя агрессивно в отношении окружающих. Фото: pixabay

Мужчина обвиняется также в оскорблении сотрудника полиции.

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который обвинялся в хулиганстве и оскорблении сотрудника полиции. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СК России.

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного дела, произошел вечером 21 марта 2021 года на железнодорожной станции «Татьянино». В вагон поезда зашел мужчины, который не захотел платить за провоз велосипеда. Во время проверки гражданин вел себя агрессивно и начал материться. Этого ему показалось мало: он достал металлическую монтировку и нанес ей удар по стеклу внутривагонной двери.

Буйного мужчину задержали. Он оскорбил также и сотрудников правоохранительных органов. Все собранные доказательства были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчину, давшего взятку полицейскому, оштрафовали на миллион рублей.

новости СПб уголовное дело хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведев предложил поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей
ДТП с легковушками затруднило проезд на перекрестке Шереметьевской и Стартовой
Глава администрации Кировского районе Ленобласти отпустили из СИЗО
Россия завершила вывоз организованных туристов из Турции и Танзании
Градозащитники не заметили, как Смольный успел договориться о создании ...
За сутки в полицию Петербурга обратились шесть жертв телефонных мошенников: ...
В Турции разрешили использование вакцины «Спутник V»
Квартирный пожар на Казанской тушили 15 спасателей