В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего хулигана

Мужчина обвиняется также в оскорблении сотрудника полиции.

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который обвинялся в хулиганстве и оскорблении сотрудника полиции. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СК России.

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного дела, произошел вечером 21 марта 2021 года на железнодорожной станции «Татьянино». В вагон поезда зашел мужчины, который не захотел платить за провоз велосипеда. Во время проверки гражданин вел себя агрессивно и начал материться. Этого ему показалось мало: он достал металлическую монтировку и нанес ей удар по стеклу внутривагонной двери.

Буйного мужчину задержали. Он оскорбил также и сотрудников правоохранительных органов. Все собранные доказательства были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчину, давшего взятку полицейскому, оштрафовали на миллион рублей.