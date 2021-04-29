В Ленобласти мужчину, давшего взятку полицейскому, оштрафовали на миллион рублей

Полицейский же стал фигурантом уголовного дела. Фото: pixabay

Полицейский же стал фигурантом уголовного дела. Фото: pixabay

Тем временем сотрудник правоохранительных органов, который взял взятку, стал фигурантом уголовного дела.

Директор ООО «Стройбетон» признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительных органов. Его оштрафовали на миллион рублей за инцидент, произошедший в 2018 году. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

В работе компании были выявлены ряд нарушений. Чтобы избежать наказания, директор «Стройбетона» передал через посредника должностному лицу ОГИБДД взятку за прекращение проверки. Тот согласился и принял деньги, что стало причиной для возбуждения уголовного дела в отношении полицейского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель-нарушитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК России(мелкое взяточничество), возбуждено уголовное дело.