Лера Кудрявцева видела, как страдала Бузова из-за Манукяна

Телеведущая прокомментировала отношениях экс-возлюбленных.

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала распавшиеся отношения певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна в рамках YouTube-шоу «Лучше-правду».

Она отметила, что хорошо общается с артисткой и однажды та спросила у нее совета. Кудрявцева попросила Бузову поменьше демонстрировать свои отношения с возлюбленным. Несмотря на это, певица не перестала жить напоказ и вскоре любви пришел конец.

Телеведущая призналась, что Бузова действительно очень переживала из-за разрыва с Манукяном. При этом Кудрявцева подчеркнула, что готова отрицать слухи о том, что их роман по контракту – о таких случаях в шоу-бизнесе телеведущая не знает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцева заявила о желании поговорить с Путиным. Если бы Путин согласился на интервью, она бы обсудила его завтрак, хобби и другие житейские вопросы.