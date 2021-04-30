Актриса Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах известного артиста

Актриса Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах известного артиста
Проклова поделилась травмирующими воспоминаниями. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Знаменитость захотела, чтобы ее пример стал поводом задуматься для молодых девушек.

Актриса Елена Проклова объяснила, зачем решила рассказать о домогательства известно артистка. Она заверила, что прекрасна понимала, какой может быть реакция общества, но пошла на риск, чтобы предостеречь молодых девушек от опасностей, которые их могут поджидать. Об этом Проклова заявила в разговоре с «Комсомольской правдой».

Актриса хотела, чтобы люди обратили внимание на проблему насилия над юными девушками. Она надеется, что количество подобных инцидентов будет с каждым днем все меньше.

«В моем возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то еще»,

— рассказала звезда в беседе с «Комсомольской правдой».

Напоминаем, что Проклова призналась, что когда ей было 12 лет, до нее домогался известный взрослый артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Проклова рассказала, как до нее в 12 лет домогался режиссер.

актриса домогательства елена проклова


 

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