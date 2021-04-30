Ксения Собчак прокомментировала слухи об алкоголизме

Телеведущая удивилась тому, что людей можно удивить фотографией без макияжа и красивой одежды.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак прокомментировала обвинения в алкоголизме. Они появились после того, как звезда выложила фотографию без макияжа в Instagram-аккаунте.

Поклонники и журналисты обратили внимание на то, что лицо Собчак выглядит немного опухшим. Некоторые посоветовали ей меньше пить воды перед сном, а кто-то решил, что дело в алкоголе. Телеведущая подчеркнула, что приехала в специальное учреждение в Швейцарии, где сдает анализы и консультируется с врачами по поводу здоровья. Она убеждена, что нужно следить за своим здоровьем вне зависимости от того, есть ли проблемы с самочувствием.

«Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же говнопресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью»,

— отметила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак пожаловалась на свою внешность.