В Пулково задержали рейс до Череповца

Сегодня в петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Череповец.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, с задержкой вылетит рейс авиакомпании «Северсталь» D2 022 до Череповца. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 22:15, однако по неизвестным причинам рейс был задержан. Теперь воздушное судно отправится в столицу в 22:40.

Остальные рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: дополнительной информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали мужчину за серию краж ручной клади.