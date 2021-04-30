В ЕС отреагировали на российские санкции

Евросоюз оставляет за собой право предпринять ответные меры после объявления Россией о введении санкций.

«Это не может остаться без ответа. Европарламент четко дал понять, что санкции ЕС за нарушение прав человека должны быть расширены», — написал в Twitter лидер либеральной фракции Renew Europe Дачиан Чолош.

Напомним, 30 апреля в МИД России заявили о введении ограничений на въезд на территорию РФ в отношении восьми граждан стран-членов ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда российских компаний, сообщили в Белом доме. В заявлении Белого дома указывается, что администрация Байдена приняла меры в отношении России. Причиной называются действия правительства РФ и разведки против суверенитета и интересов США.