Суд отправил под арест петербуржца, напавшего на врача-педиатра

Суд отправил под арест петербуржца, напавшего на врача-педиатра
Обвиняемого отправили под домашний арест. Фото: pixabay

Невский районный суд Петербурга определил меру пресечения для обвиняемого в хулиганстве, который напал на врача в детской поликлинике.

По решению суда, он будет находиться под домашний арест до 28 июня. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, мужчина напал на педиатра, после того, как тот отказался назначить его ребёнку прививку препаратом «Пентаксим».

Врач получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городской поликлинике. Первоначально на прием с малышом пришла мама, однако, когда педиатр отказался вакцинировать маленького пациента препаратом от пяти самых опасных детских заболеваний без показаний и документов, в ситуацию вмешался глава семейства.

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