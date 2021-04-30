ДТП со сбитым пешеходом на Невском проспекте спровоцировало пробку

ДТП со сбитым пешеходом на Невском проспекте спровоцировало пробку
Место происшествие. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 апреля в Центральном районе Петербурга на Невском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил пешехода, который перебегал дорогу.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что вокруг пострадавшего столпились люди.

Один из очевидцев предупредил водителей, что из-за ДТП на Невском проспекте произошла большая пробка — от площади Восстания до Литейного проспекта, сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автобус и легковой автомобиль устроили ДТП при повороте на 2-ю Советскую улицу. Транспортные средства поворачивали с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу.

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