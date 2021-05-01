Горело ясно: в Кронштадте автоледи подожги «Фольксваген Тигуан»

В Кронштадте после поджога автомобиля возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Накануне, почти в четыре утра в полицию Кронштадтского района сообщили о возгорании автомобиля у дома 25 по улице Карла Маркса.
«Фольксваген Тигуан» загорелся по неясной причине. Владелицей машины оказалась 32-летняя женщина. Она работает менеджером.
Сообщается, что рядом стоявшие «Шкода Октавиа» и «Фольксваген поло» тоже пострадали. У них оплавились внешние детали кузова.
Полиция возбудила уголовное дело по статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Злоумышленников разыскивают.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Софийской заметили перевернутую иномарку на газоне.