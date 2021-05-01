От ковид-19 умерло еще 34 петербуржца

В результате коронавируса в Петербурге скончалось еще 34 жителя. Фото: pixabay

В результате коронавируса в Петербурге скончалось еще 34 жителя. Фото: pixabay

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро субботы, 1 мая, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 34 смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 248 человек. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 110 520 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сланцевский район Ленинградской области перешел из «желтой» зоны в «красную».