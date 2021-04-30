Сланцевский район попал в «красную» зону

Сланцевский район попал в &#171;красную&#187; зону
Жителей просят продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Сланцевский район Ленобласти перешел из «желтой» зоны в «красную».

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. В настоящий момент в «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский районы. Сегодня список дополнил Сланцевский район.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, новое постановление оп ковид-ограничениям подписал исполняющий обязанности губернатора региона, первый вице-губернатор Игорь Петров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 85 человек. Больше всего инфицированных выявили во Всеволожском районе — 21.

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