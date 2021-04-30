Еще 85 жителей Ленобласти подхватили коронавирус

В Ленинградской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 85 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии COVID-19 заболели 42 572 жителя региона.

Больше всего инфицированных выявили во Всеволожском районе — 21. Десять новых ковид-пациентов зарегистрировали в Сланцевском районе и Гатчинском. Выборгский район за сутки прибавил 8 ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 725 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.