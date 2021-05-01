Болгария открыла границы для привитых от COVID россиян

Болгария открывает границы для туристов из России, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V».

Исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова заявила в беседе с ТАСС, что туристический сезон в Болгарии открывается с 1 мая. Минздрав страны включил в список одобренных вакцин и российский препарат «Спутник V». Это позволит вакцинированным россиянам и туристам из других стран свободно въехать на территорию страны.

Для этого россиянам нужно будет предъявить документ о пройденной вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней до прибытия. Николова отметила, что попасть в Болгарию можно и с помощью других способов: границы открываются для иностранцев с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия.

Также в Болгарию пустят переболевших коронавирусом, которые предоставят подтвержденный положительный тест за период от 15 до 180 дней от даты проведения теста.

Консульские службы и визовые центры возобновят работу в России с 5 мая, согласование авиасообщения между двумя странами пока продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генконсульство Италии с 3 мая начнет обновлять россиянам туристические визы.