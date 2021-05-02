Пасхальные традиции разных стран мира

Англия

Главным украшением церкви считается веточка с почками, нарциссы и разукрашенные яйца. Англичане едят куличи и шоколадные яйца.

Исландия

Символом Лютеранской Пасхи считается пасхальный ягненок. Его подают на стол запеченым с овощами.

Германия

Германия — родина пасхального кролика. Именно он приносит детям крашеные яйца. Также символом Пасхи считается дерево с расписными яйцами.

Австралия

В Австралии Пасху всегда отмечают на природе. Австралийцы думают, что в этот день воздух очень чистый, а вода целебная. Также каждый год в Австралии проходит фестиваль воздушных шаров. Они выглядят как пасхальные яйца.

Франция

Традиционное пасхальное блюдо у французов — запечённая курочка. Они украшают дома ленточками, гирляндами и колокольчиками. А дети играют и ищут цветные яйца в саду. Кто больше всех найдёт, тот и победит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, о чём говорят приметы на Пасху.