О чём говорят приметы на Пасху

Особое значение имеют приметы накануне Воскресения Христова. Так, если ночь перед Пасхой будет звездной — это к богатому урожаю.

Если снились умершие родственники перед Воскресением Христовым — считалось, что весь год проведёшь в здравии, сообщают «АиФ».

Если во время крестного хода не угасла свеча — год будет счастливым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под колокольный звон на Пасху можно загадать желание. Под колокольный звон на Пасху загаданные желания сбываются — это народное поверье. А звонить в колокола верующим в Светлую седмицу – это хорошая церковная традиция. Колокольный звон — настоящий бесопрогонитель, сообщает настоятель Свято-Казанского храма архимандрит Филипп «АиФ-Коми». Праздничный Пасхальный звон, который достаточно радостный, продолжительный очень хорошо влияет на человека.