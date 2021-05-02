Под колокольный звон на Пасху можно загадать желание

Праздничный Пасхальный звон, который достаточно радостный, продолжительный очень хорошо влияет на человека. Фото: администрация Петербурга

Праздничный Пасхальный звон, который достаточно радостный, продолжительный очень хорошо влияет на человека. Фото: администрация Петербурга

Под колокольный звон на Пасху загаданные желания сбываются — это народное поверье. А звонить в колокола верующим в Светлую седмицу – это хорошая церковная традиция.

Колокольный звон — настоящий бесопрогонитель, сообщает настоятель Свято-Казанского храма архимандрит Филипп «АиФ-Коми». Праздничный Пасхальный звон, который достаточно радостный, продолжительный очень хорошо влияет на человека. Так получаешь духовное и телесное исцеление. Особые звуковые волны исходят от колокола и влияют на болезнетворные бактерии, считает настоятель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в какой цвет надо красить яйца на Пасху. В современном мире обилие пищевых красителей. И каждый православный привык, что на Пасху всегда есть разноцветные яйца. Однако, в православии есть цвет, в которой рекомендуют красить яйца.