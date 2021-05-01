В какой цвет надо красить яйца на Пасху

В современном мире обилие пищевых красителей. И каждый православный привык, что на Пасху всегда есть разноцветные яйца. Однако, в православии есть цвет, в которой рекомендуют красить яйца. Точнее, издавна так сложилось, что яйца на протяжении многих лет красили именно в этот цвет.

Пасхальный цвет – красный, сообщает настоятель Свято-Казанского храма архимандрит Филипп «АиФ-Коми». Этот цвет — символ жизни. Христос через мучения возродился. Святая Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию и сказала, что Христос Воскрес. Он не поверил и сказал, что скорее яйцо станет красным. И после этих слов в руках императора яйцо покраснело. Так появилась традиция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нельзя делать на Пасху. Нельзя сегодня работать по дому. Имеется в виду убираться.