От ковид-19 умерло еще 36 петербуржцев

В Петербурге от ковид-19 умерло еще 36 человек. Фото: unsplash.com

В Петербурге от ковид-19 умерло еще 36 человек. Фото: unsplash.com

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро воскресенья, 2 мая, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 34 смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 248 человек. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 110 520 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» спасла страну Сан-Марино в Европе от пандемии.