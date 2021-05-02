Депздрав Москвы не проверяет больницы благодаря «тайным пациентам»

В больницах не будет тайных пациентов. Фото: Baltphoto

В больницах не будет тайных пациентов. Фото: Baltphoto

В ведомстве заверили, что информация об обратном не соответствует действительности.

В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали слухи о тайных пациентах в медицинских учреждениях. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает РИА Новости.

В ведомстве заверили, что не используют тайных пациентов в качестве проверки работы тех или иных поликлиник и больниц. В Депздраве пояснили, что обычно инспекции проводятся в строго установленном порядке и в плановом порядке, так что информация об обратном неверна.

Напоминаем, что в сети распространился слух: СМИ писали, что московские больницы могут начать проверять тайные пациенты. Это вызвало неоднозначную реакцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу. Временные рекомендации предназначены для работы врачей с пациентами, у которых выявили признаки COVID-19. Особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии.