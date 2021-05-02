Ведущая «Ревизорро» подозревается в нападении на человека

Ведущая «Ревизорро» подозревается в нападении на человека
Милас подозревается в нападении. Фото: скриншот Instagram

Девушка могла нанести удары ножом своей подруге по спине и рукам.

Ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас подозревается в нападении на человека с ножом. Об этом пишет Super.ru, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел дома у диджея Яны Бородиной. Там собрались несколько девушек, в ходе вечеринки они поссорились. По предварительным данным, Милас ранила одну из знакомых ножом – пострадала Мария Ефименко. У жертвы обнаружили раны на спине и руках. Соседи заявили, что у них нет никаких жалоб на Ксению Милас – она всегда вела себя скромно и не ссорилась ни с кем.

Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия временно отстранил Милас от съемок.

«Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом.

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