На набережной Макарова хотят создать зону отдыха

На набережной Макарова хотят создать зону отдыха
Парк может появиться в Василеостровском районе. Фото: скриншот сайта проекта "Заросли"

Авторы проекта хотят сохранить дикую растительность и выход к воде.

В Санкт-Петербурге собрались благоустраивать набережную Макарова на Васильевском острове. Архитекторы и урбанисты уже разработали мастер-план парка «Заросли» и разместили соответствующую информацию на сайте проекта. Они приглашают петербуржцев высказаться о тех или иных идеях, которые планируют реализовать.

Эксперты хотят, чтобы в зеленой зоне сохранилась дикая растительность прибрежной зоны. Также они считают, что у посетителей должна быть возможность выхода к воде.

Специалисты отмечают, что Васильевскому району не хватает парков, скверов и зеленых берегов, поэтому парк «Заросли» станет новой точкой притяжения для местных жителей и туристов в том числе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов.

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