«Завораживающее зрелище». В Петербурге прошел Фестиваль дронов

&#171;Завораживающее зрелище». В Петербурге прошел Фестиваль дронов
В Петербурге прошел Фестиваль дронов. Фото: instagram.com/kononov_vassiliy_kosmetolog/

В воскресенье, 2 мая, в центре Петербурга прошел Международный фестиваль дронов. Действие развернулось у стен Петропавловской крепости.

Беспилотники выстраивались в красочные картины. Жители и гости Северной столицы увидели огромный парусник, фигуры футболистов, разводящиеся мосты, «Лахта центр», Александровскую колонну и другие символы Петербурга.

Петербуржцы делятся яркими снимками в соцсетях.

«Бесконечно можно смотреть на огонь, воду, работающего человека и взлетающие дроны!»

«Завораживающее зрелище. Стоило ждать 1 час на дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. 2 е мая 2021», — пишут пользователи соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал окопаться на дачах. Тем, кто не планирует выезжать за город на время длинных выходных, пора задуматься, как развлекать себя десять дней.

дроны петропавлоская крепость


 

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