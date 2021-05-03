89 жителей Ленобласти подхватил коронавирус

Коронавирусом в Ленобласти заболели еще 89 человек. Фото: Pixabay

Коронавирусом в Ленобласти заболели еще 89 человек. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 89 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 3 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии COVID-19 заболели 42 841 жителя региона.

По данным оперштаба, на территории России за сутки обнаружено 8 489 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 831 744 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 336 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 111 198 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Медицинский Центр имени Михаила Петровича Чумакова к концу 2021 года произведет около 7,5 млн доз вакцины «КовиВак».