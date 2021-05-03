Подозреваемый задержан: мужчина в Василеостровском районе толкнул узницу концлагеря в лифте и вырвал кошелек

Подозреваемый в ограблении пенсионерки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в ограблении пенсионерки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении 80-летней петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

30 апреля вечером в полицию Василеостровского района обратилась пожилая женщина, являющаяся уроженкой Ленинграда, которая в военные годы была узницей концлагеря в Литве.

Она сообщила правоохранителям, что когда возвращалась домой из магазина, то за ней увязался неизвестный. В лифте по улице Наличной в доме 40 мужчина якобы хотел одолжить у пенсионерки «три рубля» на жетон в метро.

Наивная женщина поверила злоумышленнику. Она стала доставать кошелёк, а в это самое время двери лифта распахнулись и неизвестный оттолкнул пенсионерку, вырвал кошелёк и убежал. «Выручка» составила 400 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж».

Уже на следующий день, 1 мая сотрудники уголовного розыска в доме на Кораблестроителей задержали 32-летнего подозреваемого.

Известно, что гражданин уже не раз судим за подобные деяния. Подозреваемый нигде не работает, а пострадавшая пенсионерка оказалась его соседкой, они живут на одной улице.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину, до этого пять раз сидевшего, задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетней в Ломоносове.