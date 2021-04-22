Мужчину до этого пять раз сидевшего задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального к несовершеннолетней

По подозрению в преступлении задержан мужчина. Фото: pixabay

По подозрению в преступлении задержан мужчина. Фото: pixabay

В Ленинградской области в городе Ломоносов 40-летняя женщина заявила полиции, что ее сожитель совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к ее несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Накануне в Ломоносове женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что 41-летний сожитель совершены насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Мать девочки объяснила, что он сделал это 8 января и 21 апреля этого года. Днем полиция задержала мужчину, который официально нигде не трудоустроен.

Известно, что мужчину впервые осудили в 1995 году, тогда на его счету появились статьи: «Деяние с использованием служебного положения», «Невыплата заработной платы». В том же году у него конфисковали имущество.

Через семь лет мужчину осудили по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Грабеж».

Еще через пять лет его вновь осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством», «Побои».

По прошествию четырех лет задержанного осудили за «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

И крайний раз мужчина отсидел 9 лет за «Убийство».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего разбой в помещении букмекерской компании «Фон Бет» после проигрыша.