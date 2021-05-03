Уголовное дело завели на жителя Ленобласти, выгонявшего отдыхающих стрельбой из ружья

Уголовное дело завели на жителя Ленобласти, выгонявшего отдыхающих стрельбой из ружья
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Волховском районе Ленобласти прогремела стрельба. Полицейские разыскали хулигана и возбудили уголовное дело.

Выстрелы услышали 1 мая на левом берегу реки Волхов, около моста в город Сясьстрой. Огонь открыл 47-летний мужчина в результате конфликта с компанией отдыхающих. Он сделал несколько выстрелов в землю, после чего скрылся. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день стрелка задержали, ружье изъяли. Как выяснилось, мужчина уже был судим.

Уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которое в последствие было переквалифицировано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрельба у торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения обернулась госпитализацией.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть стрельба


 

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