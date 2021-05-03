Ночью в Ленобласти пройдет мокрый снег и похолодает до -1 градуса

Ночью в Ленобласти пройдет мокрый снег и похолодает до -1 градуса
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник в Ленобласти ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег.

Температура воздуха в ночное время опустится до -1 градуса. Днем в регионе потеплеет до +2…+7 градусов. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в регионе пройдет мокрый снег, местами с дождем. Днем ожидаются осадки, местами небольшие в виде дождя и мокрого снега.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге ожидается ветряная и дождливая погода. Столбик термометра не поднимется выше +5 градусов.

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