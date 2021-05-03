Петербуржцев предупредили о сильном ветре и дожде 4 мая

Во вторник в Петербурге ожидается ветряная и дождливая погода. Столбик термометра не поднимется выше +5 градусов.

Во вторник, 4 мая, в Петербурге стоит ожидать северного и северо-восточного ветра, который местами будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до +1…+3 градусов, а днем не превысит +3…+5 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём — повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице закрывают парки, сады и скверы из-за ухудшения погодных условий. Такие меры были приняты ради безопасности горожан и гостей города.