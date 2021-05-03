Тяжелобольная экс-жена Аршавина рассказала о своем самочувствии

Тяжелобольная экс-жена Аршавина рассказала о своем самочувствии
Алиса Казьмина столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Фото: скриншот Instagram

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина 38-летняя Алиса Казьмина поделилась результате своего лечения.

Многодетная мама, у которой несколько месяцев назад обнаружили аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица, практически лишилась носа. После она перенесла перитонит, какое-то время находилась в коме. И только сейчас произошел перелом и женщина начала выздоравливать.

Бывшая супруга футболиста рассказала своей странице в Instagram, что чувствует себя значительно лучше.

«Организм борется, но ноги медленно заживают», — заявила Казьмина.

Мотиваций к скорейшему выздоровлению женщина считает свою дочь Алису.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина.

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Тяжелобольная экс-жена Аршавина рассказала о своем самочувствии
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